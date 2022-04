UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें? यहां जानें सभी स्टेप्स

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UP Board Model Paper, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं (UP Board 10th 12th Exam 2022). कोविड 19 संक्रमण की वजह से साल 2021-22 में क्लासेस ठीक से नहीं हो पाई थीं और इसीलिए इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा का सिलेबस (UP Board Exam Syllabus) कम कर दिया गया है.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) की तैयारी मॉडल पेपर से की जा सकती है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के मॉडल पेपर (UP Board Model Paper) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दिए हैं. सभी स्टूडेंट्स वेबसाइट से मॉडल पेपर डाउनलोड करके उनसे एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) का सटीक आइडिया ले सकते हैं. इस साल यूपी सरकार (UP Government) ने बोर्ड परीक्षा के दौरान सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें यूपी बोर्ड मॉडल पेपर

1- यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.2- अब होम पेज पर नजर आ रहे मॉडल पेपर 2021-2022 के सेक्शन पर क्लिक करें.3- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा.4- इस पेज पर आपको अलग-अलग विषयों के मॉडल पेपर दिख जाएंगे.5- इनमें से ‘फिजिक्स’ विषय के मॉडल पेपर पर क्लिक करें या जिस भी विषय का मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं.6- अब मॉडल पेपर आपके सामने स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में डिसप्ले हो जाएगा.7- इसे चेक करके डाउनलोड कर लें. आप चाहें तो भविष्य की जरूरत के लिए मॉडल पेपर का प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.