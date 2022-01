UP Board Exam 2022: 10 जनवरी को जारी हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट, जानिए अपडेट

UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद किया जाएगा. यूपी बोर्ड ने अभी तक अपनी डेटशीट जारी नहीं की है (UP Board Exam 2022 Date Sheet). यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपनी नजर बनाकर रखें (UP Board 10th 12th Exams 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अब तक बोर्ड परीक्षा के संबंध में कोई ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया है लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट ने अपनी तरफ से संभावित तारीखें बताई हैं (UP Board Exam 2022 Latest Update).