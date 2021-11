UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड ने जारी की जरूरी सूचना, तुरंत पढ़ें ये खबर

UP Board Exam 2022, Board Exams 2022: यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board Exam) ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र (Academic Session 2021-22) की परीक्षाओं के संबंध में एक जरूरी सूचना जारी की है (UP Board Exam Notification). इन दिनों 10वीं-12वीं के सभी छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं (10th 12th Board Exams). ऐसे में उन्हें बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हर खबर पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए. साल 2022 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया है (UP Board Exam 2022 Registration Date).