UP Board Exam 2022: 7 अप्रैल को है यूपी बोर्ड 12वीं फिजिक्स का पेपर, इस तरह से करें तैयारी

UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in: यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो गई थी. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का पूरा शेड्यूल (UP Board 10th 12th Exam) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है. यूपी बोर्ड 12वीं का फिजिक्स एग्जाम 7 अप्रैल 2022 को है (UP Board 12th Physics Paper). इस साल उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर काफी सख्त है. इस वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. यूपी बोर्ड 12वीं इंग्लिश पेपर लीक (UP Board Paper Leak) होने की घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था अधिक बढ़ा दी गई है.