UP Board Exam 2022: कल से शुरू होंगे यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम, जानें रिजल्ट में क्यों होगी देरी

UP Board Exam 2022, UP Board Practical Exam 2022, UP Board Result 2022, upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं. लेकिन 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक नहीं हो पाए थे. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं. प्रैक्टिकल परीक्षाओं के मार्क्स थ्योरी एग्जाम के मार्क्स में जोड़ने के बाद ही यूपी बोर्ड रिजल्ट घोषित किया जाएगा. छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.