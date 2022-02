UP Board Exam 2022: फरवरी में हो सकती है यूपी प्री बोर्ड परीक्षा, स्कूलों में चेक होगी कॉपी

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जा सकता है. इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज होने से बोर्ड परीक्षा (Board Exams 2022) ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा (UPMSP Exam) यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के नतीजे जारी होने के बाद शुरू की जाएगी.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) का शेड्यूल जारी नहीं किया है. हालांकि, स्कूलों के लिए कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) से संबद्ध सभी स्कूलों को यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 शुरू होने से पहले प्री बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन करवाना होगा. यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in देखते रहें.

स्कूल खुद तय करेंगे परीक्षा की डेट

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए होने वाले प्री-बोर्ड एग्‍जाम (UP Pre Board Exam) बिल्‍कुल बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर ही आयोजित किए जाएंगे (UP Board Exam Pattern). एग्‍जाम की कॉपियां स्‍कूल के टीचर्स चेक करेंगे. प्री-बोर्ड एग्‍जाम फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू हो सकते हैं. स्कूल चाहें तो एग्‍जाम की डेट पर खुद भी फैसला ले सकते हैं. परीक्षाएं स्कूल में ही आयोजित की जाएंगी.

