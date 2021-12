UP Board Exam 2022: कब होंगी यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं? तैयारी शुरू कर दें छात्र

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022). उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं (UP Board 10th-12th Exam 2022). पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में 55 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, जबकि इस बार इनकी संख्या में 4 लाख की गिरावट देखी गई है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के छात्र 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट (UP Board Exam Datesheet) जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. जानिए इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा (UP Deputy CM Dinesh Sharma) ने क्या कहा है.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election 2022) की तारीखों पर निर्भर करेंगे. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) की अनुमानित तारीखों के बारे में बताया है. विधानसभा चुनाव होने के तुरंत बाद यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी. सभी नए अपडेट्स के लिए upmsp.edu.in पर नजर बनाए रखें (UP Board Exam Updates).

अप्रैल में हो सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षा

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल के बाद कराई जा सकती हैं. दरअसल, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित कराई जाएगी (UP Vidhan Sabha Election). लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों की तारीख घोषित नहीं की है. परीक्षाएं होने के बाद मई के आखिरी या जून के पहले हफ्ते तक यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 घोषित हो जाएगा.

जनवरी में होगी प्री बोर्ड परीक्षा

यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं (UP Pre Board Exam 2022) चुनाव से पहले यानी जनवरी 2022 में आयोजित करा ली जाएंगी. इसलिए छात्र उनकी तैयारी दुरुस्त रखें. साथ ही प्री-बोर्ड के अंक भी जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते तक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे.