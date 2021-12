UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा पर पड़ेगा कोरोना संक्रमण का असर, जानिए कैसे होगी परीक्षा

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) ने जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली यूपी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं (UP Pre Board Exam 2022). देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं (Coronavirus Cases In India). ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं यूपी विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद ही आयोजित की जाएंगी.

उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी 2022 में आयोजित होंगी (UP Pre Board 2022 Exam Date). बोर्ड ने सभी स्कूलों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर परीक्षा का सिलेबस पूरा कराने के निर्देश जारी किए हैं (UP Board Exam Syllabus). कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्कूली शिक्षा काफी प्रभावित रही है (Coronavirus Cases In India). इस वजह से छात्रों के मन में परीक्षा को लेकर काफी घबराहट भी है.

बोर्ड परीक्षा के लिए हुए इतने रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस साल करीब 52 लाख विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है (UP Board Exam 2022). इनमें से करीब 28 लाख छात्र 10वीं कक्षा की परीक्षा देंगे और करीब 24 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में भाग ले रहे हैं. कोरोना वायरस महामारी की वजह से बीते दो साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन नहीं हो पाया था (Coronavirus Cases In India). छात्रों को बिना परीक्षा के ही आगे की कक्षाओं में प्रमोट कर दिया गया था.

कोरोना गाइडलाइंस का पालन है अहम

बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस (Covid 19 Protocol) का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड ने इस बार परीक्षा केंद्रों की टैगिंग और मैपिंग की व्यवस्था की है. इससे छात्रों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में मदद मिलेगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और नकल रोकने में भी आसानी रहेगी.