UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड ने जारी किए जरूरी निर्देश, दिसंबर तक करना होगा ये काम

UP Board Exam 2022, Board Exams 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) के सचिव दिव्यकांत शुक्ला (Divyakant Shukla) ने कक्षा 9 से 12 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं (UP Board Half Yearly Exams) को लेकर एक जरूरी अपडेट जारी किया है (UP Board Exam 2022 Update). इसके तहत स्कूलों को छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षाओं (UP Board Half Yearly Exams) के अंकों को वेबसाइट (upmsp.edu.in) पर जल्द ही अपलोड करना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं (UP Board 10th 12th Exam 2022) विधानसभा चुनावों (UP Assembly Election 2022) के बाद ही आयोजित कराई जाएंगी.