UP Board Exam 2022: इन शिफ्ट में होगी यूपी बोर्ड परीक्षा, नकल पर नकेल कसने के लिए हैं कड़े इंतजाम

UP Board Exam 2022, UPMSP Exam, upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल (UP Board Exam 2022 Date) जारी कर चुका है. इस साल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Elections 2022) की वजह से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं (UP Board 10th 12th Exams 2022) कुछ देरी के साथ हो रही हैं. यूपी सरकार (UP Government) ने यूपी बोर्ड परीक्षा में छात्रों को नकल करने से रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) पर परीक्षा के लिए जारी की गईं गाइडलाइंस (UP Board Exam Guidelines) का पालन करना अनिवार्य है.