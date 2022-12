UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड परीक्षा की डेटशीट में क्या जानकारी मिलेगी? कब जारी होंगे एडमिट कार्ड?

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023 Date Sheet). यूपी बोर्ड परीक्षा के सफल आयोजन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के ऊपर होती है (UPMSP Exam). यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट बहुत जल्द upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी जाएगी (UP Board 10th 12th Exam 2023). स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि इसके अलावा कहीं और जारी की जा रही डेटशीट पर भरोसा न करें.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th 12th Exam 2023). अभी तक की जानकारी के हिसाब से यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 मार्च में शुरू होने की उम्मीद है (UP Board Exam 2023 Date). बीते 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इस सेशन में 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th Exam). इसका मतलब है कि पढ़ाई करने की इच्छुक छात्राओं का डेटा बढ़ा है.

यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें? आगे देखें…