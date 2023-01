UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड 12वीं का एग्जाम पैटर्न क्या है? कैसे तैयार होगा रिजल्ट?

नई दिल्ली (UP Board Exam 2023, UP Board 12th Exam Pattern). यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. इनमें से 27 लाख 50 हजार 871 स्टूडेंट्स ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया है. ये सभी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं (UP Board Exam 2023 Date Sheet).

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है (UPMSP Exam). स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वह किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन पर भरोसा न करें. यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझना जरूरी है (UP Board Class 12th Exam).

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में क्या बदलाव हुए हैं? आगे देखें…