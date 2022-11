UP Board Exam 2023: 58 लाख से ज्यादा छात्र देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023, चेक करें नया पैटर्न

UP Board Exam 2023, UP Board Exam Pattern: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक चलेंगी (UP Board Exam 2023 Date). यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की डेटशीट जल्द ही upmsp.edu.in पर जारी कर दी जाएगी. जानिए यूपी बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न.











Follow us on