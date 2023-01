UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड की सेल्फ सेंटर सुविधा क्या है? डेटशीट से पहले जानें कैसी होगी आंसर शीट

यूपी बोर्ड सेल्फ सेंटर क्या है?

अक्टूबर 2022 में खबर आई थी कि 2023 की यूपी बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स को सेल्फ सेंटर की सुविधा दी जाएगी (UP Board Self Center). छात्राओं और 40 फीसदी तक दिव्यांग स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा. इसके तहत वह स्कूल सेंटर के लिए अप्लाई कर सकेंगे. अगर स्कूल में सेंटर नहीं मिल पा रहा है तो 5 से 15 किमी के दायरे में उन्हें एग्जाम सेंटर दिया जाएगा (UP Board Exam Center).

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की आंसर शीट कैसी होगी? (UP Board Answer Sheet)

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की आंसरशीट पहले से अलग होगी. बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिलों- प्रयागराज, हरदोई, मथुरा, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, अलीगढ़, कौशाम्बी और मुजफ्फरनगर में प्रयोग किया था. अच्छा रिजल्ट मिलने पर अब उसे सभी 75 जिलों में लागू किया जा रहा है. यूपी बोर्ड परीक्षा में छात्रों को स्टेपल या चिपकाई हुई आंसर शीट की जगह सिलाई वाली कॉपियां दी जाएंगी.

मॉडल पेपर से करें यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी

UP Board Exam की तैयारी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऑफिशियल वेबसाइट पर हर विषय के मॉडल पेपर जारी किए हैं. परीक्षा से पहले इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें. इस बात का ध्यान रखें कि यूपी बोर्ड मुख्य परीक्षा में इसी पैटर्न पर सवाल आएंगे. UP Board Model Papers 2023 यूपीएमएसपी की वेबसाइट upmsp.edu.in से डाउनलोड कर लें.

ये भी पढ़ें:

कितने देशों में हैं CBSE बोर्ड के स्कूल? यहां देखें पूरी लिस्टकहीं नहीं देखी होंगी टीना डाबी की ये फोटोज़, IAS ने सादगी से जीत लिया सबका दिल