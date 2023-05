UP Board EXAM 2024: बोर्ड एग्जाम के लिए कमर कस लें UP के स्टूडेंट्स, आ गया 2024 का एग्जाम कैलेंडर

UP Board EXAM 2024: माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (Utter Pradesh madhyamik shiksha parishad Prayagraj) यानि यूपी बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में होने वाली परीक्षाओं का एकेडमिक कैंलेंडर जारी कर दिया गया है. इस कैलेंडर में पूरे साल का प्लान शेयर किया गया है. 10वीं-12वीं के लिए हाफ ईयरली (अर्धवार्षिक) एग्जाम के प्रैक्टिकल सितंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में होंगे. हाफ ईयरली की लिखित परीक्षाएं अक्टूबर से दूसरे या तीसरे हफ्ते में होंगे. अर्धवार्षिक के नंबर यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर नवंबर के पहले हफ्ते तक जारी कर दिए जाएंगे.

12वीं क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम

12वीं क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होंगे, 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की लिखित परिक्षाएं जनवरी के तीसरे हफ्ते में होंगी.

9वीं और 11वीं के फाइनल एग्जाम

9वीं और 11वीं के फाइनल एग्जाम भी जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही होंगे. 9वीं,11वीं का रिजल्ट फरवरी के दूसरे हफ्ते तक आ जाएगा.

यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम

बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम 21 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगे. फाइनल बोर्ड एग्जाम्स फरवरी 2024 में होंगे.

देखें पूरा कैलेंडर-



इस साल 2023 का यूपी बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा चुका है. 10वीं में 89.78% बच्चे पास हुए ( UP board Class 10 result 2023). यूपी बोर्ड 12वीं क्लास का रिजल्ट (Class 12th result of UP board) 75.52% रहा.

up exam 2024 calendar का पूरा PDF पढ़ने के लिए नीचे क्लिक करें.Academic Calender 2023-2024

ये भी पढ़ें-Top University of UP: BHU, AU समेत ये हैं यूपी के टॉप संस्‍थान, यहां CUET से कैसे मिलेगा एडमिशन ?SSC CGL exam: एसएससी सीजीएल का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं?