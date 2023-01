UP Board Exam Date Sheet 2023: कहां और कैसे चेक करें यूपी बोर्ड की पूरी डेटशीट? देखें अपडेट

नई दिल्ली (UP Board Exam Date Sheet 2023). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे (UP Board Exams). इन सभी को काफी बेसब्री से अपनी डेटशीट जारी होने का इंतजार है. सूत्रों की मानें तो यूपी बोर्ड परीक्षा फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी (UP Board Exam Schedule).

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का शेड्यूल यूपी निकाय चुनाव पर निर्भर करता है. अब चुनाव में देरी होने से बोर्ड परीक्षाएं अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगी (UP Board Exam Date 2023). सूत्रों के मुताबिक, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 5 मार्च 2023 तक पूरी हो जाएगी. स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा पूरी हो जाएगी.

यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें? आगे देखें…