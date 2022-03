UP Board exams 2022: उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट मार्च में आने की उम्मीद

UP Board exams 2022 date sheet for Class 10 and 12: यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा 2022 अप्रैल में शुरू हो सकती है. बोर्ड परीक्षा की शुरुआत से करीब एक महीने पहले तारीखों की घोषणा की जाती रही है. इस मुताबिक डेटशीट मार्च में ही जारी किए जाने की उम्मीद है. कई स्कूलों को मार्च के अंत तक कक्षा 10 और 12 के लिए अनिवार्य प्री-बोर्ड परीक्षाएं पूरी करने के लिए भी कहा गया है.