UP Board exams 2022 latest updates: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 से पहले प्री-बोर्ड परीक्षा अनिवार्य

UP Board exams 2022 latest updates: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते में किए जाने की संभावना है. उससे पहले सभी स्कूलों में यूपी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Pre Board Exam 2022) का आयोजन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा. ‘यूपी प्री-बोर्ड परीक्षा’ यूपी बोर्ड परीक्षा के समान पैटर्न में आयोजित की जाएगी ताकि छात्रों को पैटर्न से परिचित कराया जा सके.

यूपी प्री-बोर्ड परीक्षा की तारीखों की बोर्ड द्वारा अभी पुष्टि नहीं की गई है. जल्द ही डेटशीट जारी की जाएगी. संबंधित स्कूलों के शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे.

यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है (UP Board Exam Preparation Tips). इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का सटीक आइडिया लगाया जा सकता है. साथ ही पिछले साल के पेपर भी जरूर देखें (UP Board Model Paper). इससे पेपर का अंदाजा मिल जाता है.

अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा. यूपी बोर्ड चुनाव बाद ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी करेगा. हालांकि बोर्ड की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.