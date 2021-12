UP Board Model Paper 2022: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा के मॉडल पेपर कैसे करें डाउनलोड? जानें यहां

UP Board Exam 2022, UP Board Model Paper 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP ने 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. बोर्ड ने 10वीं, 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया है. साथ ही UPMSP ने बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर (UP Board Model Paper 2022) भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन्हें आसानी से डाउनलोड कर परीक्षा का अभ्यास कर सकते हैं.

छात्र नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करके 10वीं, 12वीं परीक्षा के लिए जारी आधिकारिक मॉडल पेपर (UP Board Model Paper 2022) डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Board Model Paper 2022: कैसे डाउनलोड करें मॉडल पेपर-सबसे पहले UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं-मुख्य पृष्ठ पर दाईं और उपलब्ध मॉडल पेपर 2021-22 लिंक पर क्लिक करें-अब अपने निर्धारित कक्षा का चयन करें-इसके बाद विषयवार लिस्ट दिखाई देगी-जिस विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार उस पर क्लिक कर उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें.