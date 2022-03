UP Board Paper Leak: यूपी के कई जिलों में लीक हुआ 12वीं इंग्लिश का पेपर, जानें कहां हुआ रद्द

नई दिल्ली (UP Board Paper Leak). उत्तर प्रदेश के कई जिलों से दूसरी पाली में होने वाली 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आ रही है (UP Board Paper Leak). आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड (UP Board Exam) दूसरी पाली में होने वाली इस परीक्षा को उन सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) की तरफ से परीक्षा की नई तारीख जल्द ही जारी कर देने की संभावना जताई जा रही है (UP Board Inter Exam).

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी को यूपी बोर्ड पेपर लीक (UP Board Paper Leak) होने की जानकारी दे दी गई है. इसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) के आदेश पर परीक्षा को उन सभी जिलों में निरस्त कर दिया गया है (Paper Cancelled In UP). डीआईओएस प्रवीण कुमार उपाध्याय ने यह जानकारी मीडिया को दी है.

इन जिलों में निरस्त हुई परीक्षा

यूपी बोर्ड पेपर आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामली जिलों में लीक हुआ है (UP Board Paper Leak). इन सभी जिलों में परीक्षा नई तिथि पर आयोजित की जाएगी.

चेक करें पेपर की सीरीज

सभी 24 जिलों में 316 E -D & 316 E-I सीरीज का इंग्लिश पेपर लीक (English Paper Leak) हुआ है. खबर बाहर आते ही परीक्षा को तुरंत रद्द करने का फैसला लिया गया. अन्य जिलों में तय शेड्यूल के मुताबिक ही परीक्षा आयोजित होगी इसलिए स्टूडेंट्स किसी भी तरह के कंफ्यूजन में न रहें (UP Board Inter Exam).