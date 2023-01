UP Board Practical Exam 2023 Date Sheet: पहले फेज में यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा इन जिलों में होगी आयोजित, ये है लेटेस्ट अपडेट्स

UP Board Practical Exam 2023 Date Sheet Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा (UP Board Practical Exam 2023) और प्री-बोर्ड परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं. बोर्ड द्वारा जारी यूपी बोर्ड परीक्षा तिथियों के अनुसार यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2023 दो चरणों में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा (UP Board Practical Exam 2023) 21 जनवरी से 28 जनवरी और 29 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी.

यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा (UP Board Practical Exam 2023) के पहले चरण की परीक्षा 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती में होगी. वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 29 जनवरी से 5 फरवरी, 2023 तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में निर्धारित है. कक्षा 10वीं और 12 के लिए यूपी बोर्ड की प्री-बोर्ड परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होगी. जिन छात्रों ने UP Board Exam 2023 के लिए पंजीकरण कराया है, वे नीचे दिए यूपी बोर्ड परीक्षा डेटशीट के बारे में जान सकते हैं.

UP Board Exam 2023 के लिए डेटशीट

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए फेज I की डेट: 21 जनवरी से 28 जनवरी तकयूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए फेज II की डेट: 29 जनवरी से 05 फरवरीयूपी बोर्ड कक्षा 12वीं प्री-बोर्ड परीक्षा तिथि 2023: 16 जनवरी सेयूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा डेटशीट: जल्द होगा जारीयूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा डेटशीट: जल्द होगा जारीयूपी बोर्ड कक्षा 10वीं प्री-बोर्ड परीक्षा की डेटशीट: 16 जनवरी सेयूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा की डेटशीट: जल्द होगा जारी