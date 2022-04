UP Board Result 2022: मई में जारी हो सकता है यूपी बोर्ड रिजल्ट, इस तरह से कर पाएंगे चेक

UP Board Result 2022, upmsp.edu.in, UP Board 10th 12th Exam 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 को शुरू हो गई थी. यूपी बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल 2022 तक चलेगी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 से जुड़े सभी अपडेट्स यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक किए जा सकते हैं. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट (UP Board 10th 12th Result 2022) मई 2022 में जारी किए जाने की संभावना बन रही है. यूपी बोर्ड पेपर लीक हो जाने की वजह से यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है.