UP Board Result 2023 Date & Time: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह हो सकता है जारी, पढ़ें यहां डिटेल

UP Board Result 2023 Date & Time: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) जारी कर सकता है. साथ ही संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट (UP Board Result) अगले सप्ताह जारी हो सकता है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. राज्य में कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) ऑनलाइन देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करना होगा.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/ पर क्लिक करके भी UP Board 10th, 12th Result 2023 चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी अपना रिजल्ट (UP Board Result 2023) देख सकते हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 03 मार्च, 2023 तक कक्षा 10वीं के लिए और 16 फरवरी से 04 मार्च, 2023 तक कक्षा 12वीं के लिए आयोजित की गई थीं.

हालांकि, छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड द्वारा अभी तक UP Board Result 2023 की तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है. यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ला के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट की तारीख और समय घोषित किया जाएगा और आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया जाएगा. इस साल, कुल 58,85,745 छात्रों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए नामांकन किया था, जिनमें से 31,16,487 कक्षा 10वीं और 27,69,258 कक्षा 12वीं परीक्षाओं के लिए थे. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च, 2023 को शुरू हुआ और 01 अप्रैल, 2023 को संपन्न हुआ था.

UP Board Result 2023 ऐसे करें डाउनलोड

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.होमपेज पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें, जहां लिखा UP Board 10th, 12th Result 2023 हो.एक और विंडो खुलेगी, अपना लॉगिन विवरण जैसे रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें.आपका UP Board Result 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा.UP Board Result 2023 चेक करें और आगे की आवश्यकताओं के लिए इसकी हार्ड कॉपी प्राप्त करें.

