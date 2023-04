UP Board Result 2023 DATE: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट जल्द! इस Direct Link से कर पाएंगे चेक

UP Board Result 2023 DATE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा 27 अप्रैल, 2023 से पहले उत्तर प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) जारी किए जाने की उम्मीद है. एक बार रिजल्ट (UP Board Result) जारी होने के बाद छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in और upresults.nic पर जाकर देख सकते हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) परीक्षा रिजल्टों की तारीख और समय जल्द ही घोषित किया जाएगा.

इसके अलावा रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/ पर क्लिक करके भी UP Board Result 2023 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) देख सकते हैं. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से हुई थीं. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 3 मार्च को और 12वीं की परीक्षाएं 4 मार्च को संपन्न हुई थीं.

निर्धारित तिथि यानी 1 अप्रैल से पहले उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया था. यूपी बोर्ड सचिव ने कहा कि इस बार का प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रभावी रहा और प्रशिक्षण के कारण एग्जामिनर को कॉपियों के मूल्यांकन में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन के लिए राज्य भर में 1,43,933 परीक्षकों को तैनात किया था और पहली बार यूपी बोर्ड (UP Board) की उत्तर कॉपियों का मूल्यांकन रविवार और छुट्टियों के दिन भी किया गया था.

इसके अलावा रिजर्व परीक्षक भी रखे गए थे. मूल्यांकन के लिए राज्य में 258 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.44 लाख परीक्षक कुल 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किए. जिस तरह बोर्ड की परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों से वॉयस रिकॉर्डर से कराई जाती थीं, उसी तरह मूल्यांकन कार्य पर भी नजर रखने का प्रावधान किया गया था. मूल्यांकन कार्य वॉयस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी की निगरानी में किया गया. मूल्यांकन की समुचित मॉनीटरिंग के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से सभी केन्द्रों पर सतत मानिटरिंग की भी व्यवस्था की गई थी.

यूपी बोर्ड में 30 साल बाद पेपर लीक या पेपर रद्द होने जैसी किसी बाधा के बिना परीक्षा कराने का रिकॉर्ड भी बना है. परीक्षा पर शिक्षा विभाग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की भी नजर बनी हुई थी.

UP Board Result 2023 इन वेबसाइटों से भी करें चेक

upresults.nic.inupmsp.edu.inresults.upmsp.edu.in

UP Board Result 2023 ऐसे करें चेक

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UP Board Result 2023 लिखा हो.अपनी क्रेडेंशियल दर्ज करें.आपका UP Board Result 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा.UP Board Result 2023 चेक करें और इसे सेव करें.

ये भी पढ़ें…एसीपी और एएसपी में क्या होता है अंतर? जानें इनके काम करने के तरीके