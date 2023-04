UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर ये रहा लेटेस्ट अपडेट्स, यहां पढ़ें डिटेल

UP Board Result 2023 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा जल्द ही UP Board Result 2023 की घोषणा करने की उम्मीद है. साथ ही संभावना जताई जा रही है कि UP Board 10th, 12th 2023 का रिजल्ट अगले सप्ताह यानि 27 अप्रैल से पहले जारी हो सकती है. रिजल्ट (UP Board Result) जारी होने के बाद छात्र UP Board की आधिकारिक वेबसाइट results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. UPMSP ने कड़ी निगरानी में 3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया है और रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) जारी करने की व्यवस्था वर्तमान में चल रही है. यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा में 10वीं कक्षा के कुल 31,16,487 छात्रों और 12वीं कक्षा के 27,69,258 छात्रों ने भाग लिया था.

रिजल्ट (UP Board Result) जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक https://results.upmsp.edu.in/ पर क्लिक करके भी UP Board Result 2023 चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) देख सकते हैं. कुल 4,31,571 छात्र जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे. इनमें से 2,08,953 कक्षा 10वीं के छात्र और 2,22,618 कक्षा 12वीं के छात्र शामिल हैं. कक्षा 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की गई थी जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित की गई थी. कक्षा 10वीं, 12वीं की अंतिम परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी. पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की गई थी.

3.19 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कुल 1,43,933 परीक्षकों को लगाया गया था. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के अधिकारियों के अनुसार इसमें लगभग 1.86 करोड़ हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाएं शामिल हैं, जिसके लिए 89,698 परीक्षक नियुक्त किए गए थे. 1.33 करोड़ इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं के लिए 54,235 परीक्षक नियुक्त किए गए थे. मूल्यांकन प्रक्रिया 18 मार्च को पूरे राज्य में स्थित 258 मूल्यांकन केंद्रों पर शुरू हुई थी. मूल्यांकन प्रक्रिया तय समय से एक दिन पहले 31 मार्च को पूरी कर ली गई थी.

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 कैसे चेक करें?

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.UP Board 10th, 12th Result 2023 लिंक पर क्लिक करें.दिए गए क्षेत्रों में अन्य विवरण के साथ अपना रोल नंबर या एडमिट कार्ड नंबर दर्ज करें.सबमिट बटन पर क्लिक करें.आपका UP Board Result 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा.सभी विवरणों को ठीक से चेक करें.UP Board Result 2023 चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

UP Board Result 2023 मार्कशीट विवरण

उम्मीदवार का नामरोल नंबर

विषयस्ट्रीमकुल प्राप्त अंकन्यूनतम अंक आवश्यकग्रेडपरसेंटेज

क्वालीफाई स्टेट्स