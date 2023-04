UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट इस दिन होगा जारी! जानें क्या है इसकी सच्चाई

UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) जारी करने को लेकर एक नोटिस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें रिजल्ट (UP Board Result) जारी करने की डेट 5 अप्रैल बताई जा रही है. लेकिन वायरल हो रहा ये नोटिस पूरी तरह से फर्जी बताया जा रहा है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अभी तक UP Board Result 2023 की डेट और समय को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है.

शिक्षा विभाग के सचिव दिब्यकांत शुक्ला और माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी नोटिस के बारे में ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग इस फर्जी खबर को प्रसारित कर रहे हैं और उम्मीदवारों और अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वायरल हो रहे नोटिस में अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर भी हैं. गौरतलब है कि UP Board Result 2023 के अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है. परीक्षा में बैठने वाले 53 लाख से अधिक उम्मीदवार रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं के कॉपियां चेक करने का कार्य 18 मार्च से शुरू हुआ था और इसे 31 मार्च तक पूरा कर लिया गया है. केवल 14 दिन में 3.19 करोड़ कॉपियों की जांच की गई है. इसमें से कक्षा 10वीं की 1.86 करोड़ और कक्षा 12वीं की 1.33 करोड़ कॉपियां थी. इन कॉपियों को चेक करने के लिए 1,43,933 परीक्षक लगाए गए थे.

रिजल्ट (UP Board High School, Intermediate Result 2023) जारी होने के बाद छात्र UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे. रिजल्ट (UP Board Result 2023) चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और जन्म तिथि के साथ तैयार रहना चाहिए. रिजल्ट (UP Board Result 2023) तिथि के बारे में आधिकारिक पुष्टि होने के बाद इसे यहां अपडेट किया जाएगा. उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के ट्विटर हैंडल पर भी नजर रखें ताकि घोषणाएं छूट न जाएं.

