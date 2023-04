UP Board Result 2023 LIVE UPDATE: यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

UP Board Result 2023 LIVE UPDATE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यानी मंगलवार 25 अप्रैल को कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) जारी करेगा. छात्र जो भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे अपना रिजल्ट (UP Board 10th, 12th) UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट (UP Board Result) की घोषणा दोपहर 1:30 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय, प्रयागराज से की जाएगी. इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://upresults.nic.in/ पर क्लिक करके भी UP Board 10th, 12th Result 2023 चेक कर सकते हैं. यूपी बोर्ड ने 16 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की थीं. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 3 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च, 2023 तक आयोजित की गई थीं. परीक्षा राज्य के 75 जिलों में फैले 8,753 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

UP Board Result 2023: आसानी से इन वेबसाइटों से करें चेक

upresults.nic.in

upmsp.edu.in

results.upmsp.edu.in