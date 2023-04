UP Board Result 2023 LIVE UPDATES: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के रिजल्ट का इंतजार जल्द होगा खत्म! जानें यहां पल पल की अपडेट

UP Board Result 2023 LIVE UPDATES: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) 27 अप्रैल, 2023 से पहले आधिकारिक वेबसाइटों results.upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result 2023) जारी कर सकता है. यूपी बोर्ड (UP Board) के रिजल्ट (UP Board Result) की तारीख और समय जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 31 मार्च को पूरा हो गया था और वर्तमान में अंकों का सारणीकरण चल रहा है. बोर्ड औपचारिक रूप से रिजल्टों की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद रिजल्ट (UP Board Result 2023) के लिंक ऑफिशियल वेबसाइट्स पर एक्टिवेट हो जाएंगे. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंतिम परीक्षा के लिए 56 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था.