UP Board Result: यूपी बोर्ड रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, इस दिन जारी होगा परीक्षा परिणाम, पढ़ें डिटेल

नई दिल्ली. UP Board Result, UP Board Class 10th Result, UP Board Class 12th Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाना है. इसको लेकर तैयारियां जारी है. यूपी बोर्ड कक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार राज्य के 51 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को है. बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है. माना जा रहा है कि मई के आखिरी में इसे घोषित कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड के द्वारा रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता दें कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट News18 की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का मूल्यांकन अभी भी जारी है. माना जा रहा है कि मूल्यांकन का काम 20 मई तक पूरा हो सकता है. इसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड के द्वारा अभी रिजल्ट जारी होने की डेट को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा.

