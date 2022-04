UP Board Results 2022: यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन, इन छात्रों को मिलेंगे एक्सट्रा मार्क्स

UP Board Results 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UP Board 10th 12th Exam 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित की गई थीं. इस साल यूपी बोर्ड थ्योरी परीक्षा पहले हुई थी. यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा को दो चरणों में 20 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए स्टूडेंट्स की कॉपियों को जांचने की प्रक्रिया कल यानी 23 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी. इसके लिए बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. मई के आखिरी तक यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 जारी होने की संभावना है.