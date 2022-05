UP Board Results 2022: कहां जारी होंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022? 51 लाख स्टूडेंट्स को है इंतजार

UP Board Results 2022, upmsp.edu.in, UP Board Exam 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) द्वारा होने वाली हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपी का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है. यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं (UP Board 10th 12th Result 2022) की परीक्षा में 51 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इन सभी को यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 जारी होने का बेसब्री से इंतजार है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किए जाएंगे. इसकी सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी.











