UP Board Results 2022: 23 अप्रैल से शुरू होगा कॉपी चेकिंग प्रोसेस, जानें शिक्षकों की परेशानी

UP Board Results 2022, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मार्च-अप्रैल 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करवाई थी. इस साल यूपी में चुनाव की वजह से परीक्षाएं करवाने में देरी हुई है. यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम (UP Board Practical Exam 2022) 20 अप्रैल से दो चरणों में शुरू हुए हैं. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 मई या जून में ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी किए जाने की संभावना है. कुछ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों की कॉपी 23 अप्रैल से चेक की जाएंगी (UP Board Copy Checking Process).