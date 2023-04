UP Board Topper List 2023 RELEASED: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की टॉपर्स लिस्ट जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

UP Board Topper List 2023 RELEASED: यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का रिजल्ट (UP Baord Result 2023) जारी कर दिया है. बोर्ड ने रिजल्ट के साथ UP Board 10th, 12th Topper List भी जारी कर दिया है. कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहला स्थान प्रियांशी सोनी (Priyanshi soni) ने टॉप किया है. उन्हें 600 में से 590 अंक मिले हैं. दूसरे स्थान पर रहे कुशाग्राह पांडे को 600 में से 587 अंक मिले हैं जबकि कृष्णा झा 586 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. वहीं कक्षा 12वीं में शुभ छापरा (SHUBH CHAPRA) ने 500 में 489 अंक हासिल कर 97.80 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप किया है. सौरभ गंगवार दूसरे स्‍थान और अनामिका तीसरा स्‍थान पर रहीं. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए थे, वे रिजल्ट के साथ UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाकर टॉपर्स लिस्ट (UP Baord Topper List) भी चेक कर सकते हैं.

इसके अलावा छात्र सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/ के जरिए भी अपना UP Board Toppers का लिस्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के जरिए भी टॉपर्स लिस्ट (UP Board 10th, 12th Topper List) चेक कर सकते हैं. इस साल, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित की गईं और 58.8 लाख से अधिक छात्रों ने इसके लिए पंजीकरण कराया था. पिछले साल परीक्षा 24 मार्च से 12 अप्रैल तक 8316 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और उसी के लिए रिजल्ट 18 जून को घोषित किए गए थे.

UP Baord Topper List 2023 ऐसे करें चेक

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां UP Baord Topper List 2023 लिखा हो.एक PDF फाइल दिखाई देगा.UP Baord Topper List 2023 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

UP Board Result 2023 इन वेबसाइटों से करें चेक

upresults.nic.inupmsp.edu.inresults.upmsp.edu.in

