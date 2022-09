UP NEET PG 2022: यूपी नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

UP NEET PG 2022 counselling registration: उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय (Directorate of Medical Education and Training, DMET) ने यूपी नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन्होंने NEET PG 2022 के लिए क्वालीफाई किया है और UP NEET PG एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, वे upneet.gov.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

शेड्यूल के अनुसार, यूपी एनईईटी पीजी 2022 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 सितंबर, 2022 दोपहर 2 बजे तक है. उम्मीदवार 3000 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. यूपी एनईईटी पीजी 2022 काउंसलिंग शेड्यूल और प्रक्रिया के बारे में यहां जानें.

यूपी नीट पीजी 2022 काउंसलिंग: रजिस्ट्रेशन

-NEET PG 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए upneet.gov.in पर जाएं.– NEET PG रोल नंबर और ईमेल के जरिए पंजीकरण करें.– पंजीकरण के भाग के रूप में, उम्मीदवारों को उपरोक्त शुल्क का भुगतान करना होगा.-पंजीकरण पूरा होने के बाद, आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र को पूरा करें.