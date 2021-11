UP Police SI Exam 2021: पिछले साल पूछे गए थे ये सवाल, यूपी पुलिस में भर्ती के लिए जानें जवाब

Career Tips, UP Police SI Exam 2021, Police Bharti 2021: उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में यूपी (एसआई) के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे (Police Jobs In India). इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है (UP Police Bharti Written Exam). पहले फेज की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, दूसरे चरण की परीक्षाएं फिलहाल चल रही हैं और तीसरे चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी. पिछले कुछ सालों के सवाल-जवाब जानकर आपको परीक्षा पास करने में काफी मदद मिल जाएगी (UP Police SI Previous Year Paper). दूसरे फेज की परीक्षा कल खत्म होगी.