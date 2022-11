UP Pre Board Exam 2023: यूपी प्री बोर्ड परीक्षा कब होगी? बिना देर किए शुरू करें तैयारी

नई दिल्ली (UP Pre Board Exam 2023, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी करता है (UP Board Exam 2023). साल 2022-23 का एकैडमिक कैलेंडर भी इसी पर अपलोड किया गया है.

यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में कुल 58,67,329 स्टूडेंट्स के शामिल होने की उम्मीद है (UP Board Exam 2023). इनमें से 10वीं के लिए 31,16,458 स्टूडेंट्स ने और 12वीं के लिए 27,50,871 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है (UP Board 10th 12th Exam 2023). यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स प्री बोर्ड परीक्षा के जरिए अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं (UP Pre Board Exam 2023).

नोट करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का शेड्यूल आगे देखें…