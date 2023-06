नई दिल्ली (UP Summer Vacation 2023, Yoga Day 2023). उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी नोटिस जारी किया गया है. मई-जून के महीनों में तापमान बढ़ने की वजह से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां यानी समर वेकेशन चल रही हैं (Summer Vacation 2023 in UP Schools). अब इन छुट्टियों को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक अधिकारियों के लिए एक नोटिस जारी हुआ है (Notice of Intimation). यह नियम उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू किया जाएगा (UP Board Schools). इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों को यह नियम अनिवार्य रूप से मानना होगा.

यूपी में कब खुलेंगे स्कूल?

उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में 20 मई से 15 जून 2023 तक के लिए समर वेकेशन घोषित की गई थी. लेकिन फिलहाल मौसम को देखते हुए इन छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है. इसके संबंध में नया नोटिस जारी हुआ है. इसके मुताबिक, उत्तर प्रदेश के स्कूल अब 15 जून के बजाय 26 जून 2023 तक बंद रहेंगे. इसका मतलब है कि छुट्टियों को करीब 11 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है.

बीच में एक दिन खुलेगा स्कूल

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूलों को बीच में एक दिन के लिए खोला जाएगा. बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि 21 जून यानी योग दिवस के एक दिन पहले कार्यक्रम की तैयारियों के लिए सभी स्कूल खोले जाएंगे (Yoga Day 2023). 21 जून को योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा. इसमें स्टूडेंट्स के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी.

