UPTET 2021 Admit Card: यूपी टीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

नई दिल्ली. UP TET 2021 Admit Card: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 (UP TET Exam 2021) का एडमिट कार्ड (UP TET 2021 Admit Card) जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 28 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी.

बता दें कि पूर्व में जारी यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के अनुसार टीईटी 2021 के लिए एडमिट कार्ड (UP TET Admit Card 2021 ) 17 नवंबर 2021 को जारी किया जाना था. लेकिन टेक्निकल कारणों से इसे जारी नहीं किया जा सका था. प्रवेश पत्र 19 नवंबर 2021 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. बता दें कि यूपी टीईटी 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक चली थी.

UPTET 2021 Admit Card: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वबेसाइट updeled.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए UPTET 2021Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.-UPTET से संबंधित सभी जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक नया पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा-एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करें और लॉगिन पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा-स्क्रीन पर दिखाई देने वाला UPTET आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें-लॉगिन बटन पर क्लिक करें और यूपीटीईटी प्रवेश पत्र पीडीएफ स्क्रीन पर आ जाएगा.-डाउनलोड करें और यूपीटीईटी प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लें

पात्रता परीक्षा में होते हैं दो पेपर

शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राइमरी और जूनियर लेवल में सरकारी शिक्षक बनने के लिए आयोजित की जाती है. पात्रता परीक्षा में दो पेपर होते हैं. पहला प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए और दूसरा कक्षा 6 से 8वीं तक शिक्षक बनने के लिए होता है. परीक्षा में किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है. परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा.