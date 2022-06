UP Board Result 2022: कहां देखें यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे, जानिए यहां

UP Board 10th 12th Result 2022, How To Check UP Board Result 2022: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, UPMSP के सचिव दिव्य कांत शुक्ला ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 18 जून को दोपहर 2:00 बजे एवं 12वीं कक्षा का रिजल्ट शाम 4:00 बजे जारी किया जाएगा. गौरतलब है कि 47 लाख से अधिक छात्रों के लिए यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी किया जाना है.

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए यहां करें रजिस्टर