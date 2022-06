UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2022 Live Update: यूपी बोर्ड 10वीं,12वीं रिजल्ट की तारीख अगले हफ्ते हो सकता है जारी, जानें ये लेटेस्ट अपडेट

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं के रिजल्ट (UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2022) को लेकर डेट की घोषणा कर सकता है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार UP Board Result 2022 की डेट की घोषणा 14 से 16 जून के बीच जारी की जा सकती है. हालांकि UPMSP के माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने रिपोर्टों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि यूपी कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट (UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2022) की पुष्टि की तारीख और समय की घोषणा की जाएगी. छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2022) चेक कर सकते हैं. UP Board 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कुल 51,92,689 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 47,75,749 शामिल हुए.