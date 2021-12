UP Board Exam 2022: इस आधार पर चुने जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र, जारी हुए नए निर्देश

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Board) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है (UP Board 10th 12th Exam 2022). पिछले साल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी (Coronavirus In India). इस साल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा (UP Board Exam 2022). परीक्षाओं में कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid 19 Protocol) का खास ध्यान रखा जाएगा. यूपीएमएसपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के संबंध में नई सूचना जारी की है (UP Board Exam Centre).

उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर फोकस बनाकर रखें (UP Board Exam 2022). बोर्ड परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश यहीं अपडेट किए जाएंगे (UP Board Exam Guidelines). इस साल कोविड 19 प्रोटोकॉल (Covid 19 Protocol) को ध्यान में रखते हुए व चीटिंग और पेपर लीक (Paper Leak) जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम किए जाएंगे. इस वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र के संबंध में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं (UP Board Exam Centre). जानिए उनके बारे में.

1- इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ उन्हीं स्कूलों को एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा, जिनमें प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं को रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था होगी. इसके अलावा सीलिंग और पैकिंग रूम में वॉयस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा होना चाहिए.

2- स्कूलों में मॉनिटरिंग के उद्देश्य से अलग कक्ष की व्यवस्था होना आवश्यक है. इसके अलावा कैमरों की डीवीआर में रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिनों तक की होनी चाहिए. साथ ही स्कूलों में हाईस्पीड इंटरनेट भी होना चाहिए.

3- परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए स्कूलों में डबल-लॉक अल्मारियां और स्कूल के चारों ओर सुरक्षित दीवारें होनी चाहिए. इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे के गेट की व्यवस्था होना अनिवार्य है.

4- यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर बनाए जाने के लिए स्कूल में अग्निशमन यंत्र और रेत से भरी बाल्टी की व्यवस्था जरूरी है. इसके अलावा पीने वाले पानी की सुविधा भी होनी चाहिए. स्कूलों में मुख्य मार्ग और संपर्क मार्ग न होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा केंद्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा.