UP Board Exam 2022: 10 फरवरी तक जारी होगी केंद्रों की लिस्ट, जानें यूपी बोर्ड परीक्षा पर लेटेस्ट अपडेट

UPMSP, UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के 15 मार्च से 24 मार्च 2022 के बीच शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा (UP Board 10th 12 Exam 2022) का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Chunav 2022) के बाद ही होगा. फिलहाल सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) की लिस्ट 10 फरवरी 2022 को जारी कर दी जाएगी.