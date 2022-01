UP Board Exam 2022: जल्द जारी होगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

UPMSP, UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते में किया जा सकता है. यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर निर्भर करता है (UP Vidhan Sabha Chunav 2022). अब जब यूपी विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Election 2022) का कैलेंडर जारी हो चुका है तो माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा (UP Board Exam Schedule). यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in चेक करते रहें.

जून तक आ जाएगा रिजल्ट

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेंगी. इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा और जून के पहले हफ्ते तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा (UP Board Results 2022). हालांकि उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से अभी 2022 की परीक्षा की तारीखों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. हो सकता है कि राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए बोर्ड फिलहाल एनालिसिस कर रहा हो (Coronavirus In UP).