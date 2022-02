UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड 10वीं के छात्रों को मिली राहत, कम किया गया इस विषय का सिलेबस

नई दिल्ली (UPMSP, UP Board Exam 2022). यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Chunav 2022) 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam 2022) ने अब तक बोर्ड परीक्षा 2022 की तारीखें घोषित नहीं की हैं (UP Board Exam 2022). हालांकि, ये स्पष्ट है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद ही किया जाएगा.

2 सालों से बोर्ड परीक्षा (Board Exams) का आयोजन नहीं हो पाने की वजह से इस साल ऑफलाइन परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस में हैं. यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों का स्ट्रेस कम करने के लिए उनके सिलेबस में कटौती की गई है (UP Board 10th Exam 2022). इससे छात्रों को बेहतर तैयारी कर पाने में मदद मिलेगी. जानिए सामाजिक विषय (UP Board 10th Social Science) के किन चैप्टर्स को सिलेबस से हटा दिया गया है.

कम हुआ 10वीं सोशल साइंस का सिलेबस

यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) मार्च के आखिरी हफ्ते में आयोजित होने की संभावना है. इस साल यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) ने छात्रों की परेशानी को कम करने के लिए 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय (UP Board 10th Social Science) का सिलेबस कम कर दिया है.

औद्योगीकरण का युग-

औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तनउपनिवेशों में औद्योगीकरणप्रारम्भिक उद्यमी और कामगारऔद्योगिक विकास का अनूठापनवस्तुओं के लिए बाजारभूगोल के अंश-

विनिर्माण उद्योग के प्रकार, अवस्थितिक, वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगीकरण प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरणमुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व-

यूरोप में मुद्रण का इतिहास19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकासराजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंधइसके अलावा नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र के सिलेबस से भी कुछ चैप्टर हटाए गए हैं. उनकी स्पष्ट जानकारी यूपीएमएसपी (UPMSP) की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.