UPMSP UP Board Exam 2023 Date Sheet: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का टाइम टेबल जल्द होगा जारी, पढ़ें ये लेटेस्ट अपडेट्स 

UPMSP UP Board Exam 2023 Date Sheet: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा डेटशीट (UPMSP UP Board Exam 2023 Date Sheet) जारी कर सकता है. छात्र जो भी इस परीक्षा (UPMSP UP Board 10th, 12th Exam 2023) के लिए शामिल हो रहे हैं, वे UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर परीक्षा की डेटशीट (UPMSP UP Board 10th, 12th Exam 2023 Date Sheet) चेक कर सकते हैं. हालांकि अभी तक UPMSP ने यूपी बोर्ड डेट शीट जारी करने की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है.

एक बार UPMSP UP Board 10th, 12th Exam 2023 की डेट शीट जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/ के जरिए भी चेक कर सकते हैं. डेटशीट (UPMSP UP Board 10th, 12th Exam 2023 Date Sheet) में विषयवार तिथियों, परीक्षा के समय और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा के दिन के दिशा-निर्देशों के बारे में विवरण दिया होता है. इस साल 55 लाख से अधिक छात्रों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण कराया है.

UPMSP UP Board Exam 2023 Date Sheet ऐसे करें चेक