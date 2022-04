UPMSP UP Board Exam: यूपी बोर्ड के परीक्षा पैटर्न में हुआ ये बदलाव, एग्जाम में इन चीजों को किया गया शामिल, जानें तमाम डिटेल

UPMSP UP Board Exam: यूपी बोर्ड (UP Board) ने परीक्षा पैटर्न (UPMSP UP Board New Exam Pattern) में बदलाव किया है. इस नए बदलाव के तहत अब कक्षा 10वीं की परीक्षा (UP Board 10th Exam) में MCQ प्रश्न, 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए इंटर्नशिप को शामिल किया गया है. साथ ही संस्कृत को प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना उन प्रमुख परिवर्तनों में से एक हैं. यूपी बोर्ड (UP Board) अगले साल से शुरू होने वाले अपने पाठ्यक्रम में यह बदलाव करेगा. अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2023 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के सभी विषयों में 30 प्रतिशत प्रश्न MCQ होंगे और छात्रों को उनके उत्तर देने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट (OMR) दी जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2025 से UP Board Intermediate की परीक्षा के लिए भी यही पैटर्न लागू किया जाएगा. छात्रों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोर्ड एक नया कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जिसमें कक्षा IX और XI के छात्रों को इंटर्नशिप मिलेगी. यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने गुरुवार को कहा, “परीक्षाओं में सभी प्रश्नों में से 30 प्रतिशत MCQ प्रश्न होंगे और छात्रों को उनका उत्तर देने के लिए OMR शीट दी जाएगी. हम इस प्रारूप का उपयोग इस बार कक्षा 9वीं की परीक्षाओं में कर चुके हैं और अगले साल से इसे कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में भी दोहराया जाएगा.”

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में अगले 100 दिनों में वाई-फाई कनेक्शन, स्मार्ट क्लासरूम, छात्रों के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम और छात्रों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति हो. आदित्यनाथ ने छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ऑनलाइन करियर परामर्श पोर्टल ‘पंख’ शुरू करने की घोषणा भी की. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि स्कूलों में जल्द से जल्द एक ऑनलाइन निगरानी वर्गीकरण सुविधा और एक ई-लाइब्रेरी विकसित की जाए.

