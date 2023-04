UPMSP UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट को लेकर ये रहा लेटेस्ट अपडेट्स, पढ़ें यहां डिटेल

UPMSP UP Board Result 2023 Date: यूपी बोर्ड के छात्रों को कक्षा 10वीं, 12वीं के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) जारी कर सकता है. साथ ही संभावना जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 16 अप्रैल से पहले जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट (UPMSP Result 2023) जारी करने को लेकर डेट और समय की घोषणा नहीं की है. यूपी बोर्ड के अधिकारी हरीश चंद्र शर्मा के अनुसार मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है लेकिन नतीजे (UP Board 10th, 12th Result 2023) के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है.

यूपी बोर्ड ने कॉपियों की समय पर जांच सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न केंद्रों में कुल 1,43,933 परीक्षक नियुक्त किए गए थे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड संभाल कर रखें क्योंकि उन्हें अपने रिजल्ट चेक करने के समय रोल नंबर की आवश्यकता होगी. एक बार रिजल्ट (UPMSP UP Board Result 2023) जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक https://upmsp.edu.in/ के जरिए भी UP Board 10th, 12th Result 2023 चेक कर सकते हैं.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए महज 14 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां जांची गईं. शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 18 मार्च, 2023 को शुरू हुईं और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुईं. केवल 14 दिनों की छोटी अवधि के भीतर अधिकारियों द्वारा 3.19 करोड़ प्रतियों का मूल्यांकन किया गया. इनमें से 1.86 करोड़ कॉपियां 10वीं क्लास और 1.33 करोड़ कॉपियां 12वीं क्लास की थीं.

UPMSP UP Board Result 2023 ऐसे करें चेक

UP Board की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं.होमपेज पर Board Exam Result लिंक पर क्लिक करें.आवश्यक विवरण दर्ज करें.आपका UPMSP UP Board Result 2023 स्क्रीन पर दिखाई देगा.UPMSP UP Board Result 2023 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भों के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी सहेज कर रखें.

