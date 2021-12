UPRVUNL ARO Typing Test 2021: यूपी एआरओ टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

नई दिल्ली. UPRVUNL ARO Typing Test 2021: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) भर्ती परीक्षा के अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए है. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले योग्य अभ्यर्थी अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 13 दिसंबर, 2021 को मास्टर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, 140 दुर्गापुरी, विज्ञान खंड, भरवाड़ा क्रॉसिंग, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010 में किया जाना है.

यूपी एआरओ टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को सुबह 8.30 बजे तक एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा. टाइपिंग टेस्ट सुबह 9 बजे से 11.00 बजे तक 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा. बता दें कि टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड सिर्फ उन कैंडिडेट का जारी किया गया है, जिन्होंने यूपी एआरओ भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पास कर ली हो. टाइपिंग टेस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के जरिए कुल 353 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

UPRVUNL ARO ex 2021: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप

अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर जाएं.वेबसाइट की होम पेज पर Important Links पर क्लिक करें.अब CARRER @UPRVUNL के लिंक पर जाएं.यहां DOWNLOAD CALL LETTER FOR SKILL TEST FOR THE POST OF ASSISTANT REVIEW OFFICER AGAINST -04/VSA/2020/ARO के लिंक पर क्लिक करें.अब उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और आगे के इस्तेमाल के लिए प्रिंट लेकर रखें.