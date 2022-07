UPSC पास करने वाले IAS, IPS बनने के अलावा इन विभागों में भी करते हैं काम

Types of Civil Services: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से 24 अलग-अलग सिविल सेवाओं के लिए यूपीएससी के पद भरे जाते हैं. लाखों उम्मीदवारों में से केवल कुछ हजार ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं. सिविल सर्विसेज में 23 अलग-अलग डिपार्टेमेंट्स हैं. सबसे लोकप्रिय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय राजस्व सेवाएं (आईआरएस) और भारतीय विदेश सेवाएं (आईएफएस) हैं. एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवार को किस सेवा में भेजा जाएगा, ये परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग पर निर्भर करता है. जानिए सभी विभागों के बारे में.सिविल सर्विसेज में 23 अलग-अलग डिपार्टेमेंट्स हैं. सबसे लोकप्रिय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय राजस्व सेवाएं (आईआरएस) और भारतीय विदेश सेवाएं (आईएफएस) हैं. एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवार को किस सेवा में भेजा जाएगा, ये परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग पर निर्भर करता है. जानिए सभी विभागों के बारे में.

सिविल सर्विसेज में कितने पद होते हैं?

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के माध्यम से कुल 24 विभिन्न सिविल सेवा पद भरे जाते हैं.

ग्रुप ‘A’ सिविल सर्विसेज

1- भारतीय प्रशासनिक सेवा, Indian Administrative Service (IAS),2- भारतीय पुलिस सेवा, Indian Police Service (IPS),3- भारतीय वन सेवा, Indian Forest Service (IFoS),4- भारतीय विदेश सेवा, Indian Foreign Service (IFS),5- Indian Audit and Accounts Service (IA&AS),6- Indian Civil Accounts Service (ICAS),7- Indian Corporate Law Service (ICLS),8- Indian Defence Accounts Service (IDAS),9- Indian Defence Estates Service (IDES),10- Indian Information Service (IIS),11- Indian Ordnance Factories Service (IOFS),12- Indian Communication Finance Services (ICFS),13- Indian Postal Service (IPoS),14- Indian Railway Accounts Service (IRAS),15- Indian Railway Personnel Service (IRPS),16- Indian Railway Traffic Service (IRTS),17- Indian Revenue Service (IRS),18- Indian Trade Service (ITS),19- Railway Protection Force (RPF)

ग्रुप ‘B’ सिविल सर्विसेज

20- DANICS- Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Services21- DANIPS- NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service22- Pondicherry Civil Service23- Pondicherry Police Service

IAS में सबसे बड़ा पद कौन सा है?

कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) IAS का टॉप पद और भारत सरकार का वरिष्ठ सिविल अधिकारी होता है. कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सीनियर एग्जिक्यूटिव होता है जिसे प्राथमिकताओं के क्रम में 11th रैंक पर रखा जाता है.

UPSC में सबसे निचला पद कौन सा है?IAS अधिकारी का सबसे निचला पद IAStrainee या IAS probationer होता है जो प्रशिक्षण अवधि के दौरान दिया जाता है.

IAS या कलेक्टर से बड़ा कौन होता है?जिला कलेक्टर जिले में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है. एक जिला मजिस्ट्रेट, जिसे अक्सर डीएम कहा जाता है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी होता है जो भारत में एक जिले के सामान्य प्रशासन के सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट और मुख्य प्रभारी होते हैं.

