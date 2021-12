UPSC Exam: घर में रहकर भी बन सकते हैं IAS, आज से ही बना लें ऐसा शेड्यूल

UPSC Exam, IAS Officer: इन दिनों घर पर रहकर भी पढ़ाई करना बहुत आसान हो गया है (Self Study Tips). दरअसल, हर चीज सिर्फ एक क्लिक पर मौजूद है और इससे दुनिया भर का कोई भी सिलेबस कहीं भी रहते हुए पूरा किया जा सकता है (UPSC Syllabus). साल 2020 से फैले कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वैसे भी पढ़ाई करने का तौर-तरीका काफी हद तक बदल चुका है (Coronavirus In India). अगर आप यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पढ़ाई का यह शेड्यूल आपके काम आ सकता है (How To Become IAS Officer).